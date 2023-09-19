Nicolas Cage'li Butcher’s Crossing'den ilk fragman
Gabe Polsky'nin yönetmenliğini üstlendiği, Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage'in başrolde yer aldığı western filmi "Butcher's Crossing"in ilk fragmanı yayınlandı. John Williams'ın 1960 tarihli romanından uyarlanan film, Eski Batı'daki bufalo avcılarının hikayesini anlatıyor. Film ABD'de 20 Ekim'de sınırlı dağıtıma girecek, ülkemizde ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.
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