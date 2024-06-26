Nosferatu filminden ilk fragman
Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Nosferatu filminin başrollerinde Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor. The Lighthouse, The Northman ve The Witch gibi filmlere imza atan Eggers'ın yeni filmi, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor. F.W. Murnau'nun 1922 tarihli Nosferatu filmine yeni bir yorum getirecek olan filmin senaryosunu da yönetmen Robert Eggers kaleme aldı.
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