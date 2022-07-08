Nurgül Yeşilçay ve Cengiz Bozkurt'lu Kim Bu Aile'den ilk fragman
Başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın paylaştığı komedi, aile ve aksiyon türündeki ‘Kim Bu Aile’ filminden ilk fragman yayınlandı. Film, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralarak burada istemeden çok başarılı olan Adem Haberdar ve bu operasyonda kendisine destek veren ailesinin eğlenceli ve heyecanlı öyküsünü anlatıyor.