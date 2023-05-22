Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminden ilk tanıtım
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"den ilk tanıtım yayınlandı. Film, yönetmenin son filmi Ahlat Ağacı’ndan beş yıl sonra izleyiciyle buluşuyor. Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu kaleme aldı. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol alıyor. Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. "Kuru Otlar Üstüne", 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.