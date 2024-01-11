Oscar ödüllü Jessica Chastain ve Anne Hathaway başrollerde: Mothers' Instinct
Benoit Delhomme'un ilk yönetmenlik denemesi olan Mothers' Instinct filminden ilk fragman yayınlandı. Barbara Abel'in "Derriere la Haine" adlı romanından uyarlanan filmin başrollerinde Jessica Chastain ile Anne Hathaway yer alıyor. 1960'lı yıllarda iki yakın arkadaş ve komşu olan Alice ve Celine'i konu alan gerilim türündeki filmin vizyon tarihi açıklanmadı.
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