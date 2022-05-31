Pinokyo (Pinocchio) filminden ilk fragman
Carlo Collodi’nin hikayesini temel alan film, Geppetto tarafından yaratılan kukla çocuk Pinokyo’nun gerçek çocuğa dönüşmesini konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor. Robert Zemeckis tarafından yönetilen filmde Tom Hanks Gepetto Usta karakterine hayat veriyor. Kadroda ayrıca Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco ve Luke Evans da yer alıyor. Film, 8 Eylül'de Disney+'ta yayınlanacak.
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31.05.2022 - 17:40
| Son Güncelleme : 31.05.2022 - 17:50