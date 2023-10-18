Psikolojik gerilim türündeki Eileen filminden ilk fragman: Anne Hathaway başrolde
William Oldroyd'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Anne Hathaway ile Thomasin McKenzie'nin başrollerini paylaştığı Eileen filminden ilk fragman yayınlandı. Dünya prömiyerini bu yıl Sundance Film Festivali'nde yapan film, 1964'te genç sekreter Eileen ile hapishanenin yeni danışmanı Rebecca arasındaki gizemli arkadaşlığı konu alıyor. Film Otessa Moshfegh'in 2015 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fragman
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat