"Pulp Fiction" yıldızları Uma Thurman ve Samuel L. Jackson "The Kill Room"da buluştu
Yönetmenliğini Nicol Paone'nin üstlendiği "The Kill Room" filmi, "Pulp Fiction" klasiğinde birlikte sergiledikleri performansla hafızalara kazınan Uma Thurman ve Samuel L. Jackson yeniden bir araya geldi. 29 Eylül'de gösterime girecek olan filmde hikaye, bir tetikçi (Manganiello), tetikçinin patronu (Jackson), bir sanat tüccarının (Thurman) oldukça saçma modern sanat kreasyonlarını içeren kara para aklama planını takip ediyor.
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