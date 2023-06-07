Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı'dan yeni fragman

"Insidious" serisinin son filmi "The Red Door"dan (Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı) yeni bir fragman yayınlandı. Serinin beşinci filmi olan "Kırmızı Kapı", odağı Lin Shaye'nin psişik karakterine çeviren üçüncü ve dördüncü filmin aksine, 2013'teki "Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2"deki (Insidious: Chapter 2) olayları takip ediyor. İkinci film, Lambert ailesinin üyeleri Josh (Patrick Wilson) ve Dalton'un (Ty Simpkins) bir daha Öte'ye yansıtılmamak için anılarını bastırmalarıyla sona ermişti. "Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı" 6 Temmuz'da gösterime girecek.