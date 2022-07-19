Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrollerini paylaştığı The Idol dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü şarkıcı The Weeknd ve Johnny Deep'in kızı oyuncu ve model Lily-Rose Depp'in HBO Max'de yayınlanacak olan dizisi The Idol'dan ilk fragman yayınlandı. Dizi, gizli bir tarikat lideri ile kadın bir pop şarkıcısının romantik ilişkisini konu alacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Troye Sivan, Rachel Sennott, Hari Nef, Debby Ryan ve Blackpink’ten Jennie yer alıyor.
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ntv.com.tr
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19.07.2022 - 09:57
| Son Güncelleme : 19.07.2022 - 10:16