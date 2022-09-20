Selahattin Paşalı'nın başrolde olduğu Kurak Günler'den ilk fragman
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Emin Alper imzalı 'Kurak Günler'in ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Tepenin Ardı, Abluka, Kız Kardeşler gibi başarılı filmlerin usta yönetmeni Emin Alper'in dördüncü uzun metrajı Kurak Günler, 22 Kasım'da vizyona giriyor.
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20.09.2022 - 12:46
| Son Güncelleme : 20.09.2022 - 12:51