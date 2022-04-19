Marvel'in yeni filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk fragman geldi!
Taika Waititi'nin yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu Thor: Love and Thunder filminden ilk fragman geldi. Chris Hemsworth ve Tessa Thopmson'ın başrolünde yer aldığı filmin en büyük sürprizi ise Jane Foster rolünde oynayan Natalie Portman'ın 'Yüce Thor' rolüyle seriye dönmesi. Christian Bale'in filmin kötü adamını oynayacağı Thor: Love and Thunder 8 Haziran'da sinemalarda!
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ntv.com.tr
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19.04.2022 - 09:56
| Son Güncelleme : 19.04.2022 - 10:07