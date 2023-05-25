Tilda Swinton'lı komedi filmi "Problemista"dan ilk fragman
Saturday Night Live yazarı Julio Torres, ilk uzun metraj filmi "Problemista"yı kendi yazdı, yönetti ve Tilda Swinton ile başrolü paylaştı. Julio Torres filmde, gelecek vadeden bir oyuncak tasarımcısı olan ve çalışma vizesi sona ermek üzereyken New York'ta yolunu bulmaya çalışan Alejandro'yu canlandırıyor. Çaresizlik içindeki Alejandro, bir sergi açmasına yardım ederse çalışma vizesini imzalayacağını umarak, Swinton'ın canlandırdığı Elizabeth ile çalışmaya başlar. Ancak sanat dünyasından dışlanmış, eksantrik Elizabeth ile işler beklediği gibi gitmeyecektir.