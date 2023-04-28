Transformers: Canavarların Yükselişi filminden aksiyon dolu fragman
Transformers serisinin altıncı filmi Transformers: Rise of the Beasts'ten (Transformers: Canavarların Yükselişi) yeni fragman yayınlandı. Başrollerinde Dominique Fishback ve Anthony Ramos'un yer aldığı film 1990'lı yıllarda yayınlanan çizgi dizi "Transformers: Beast Wars"dan ilham alıyor. Autobotlar ve Decepticonların savaşına Maximal ve Terrorconların da dahil olduğu Transformers: Rise of the Beasts 9 Haziran 2023'te vizyona girecek.