Uma Thurman kızı Maya Hawke ile ilk kez aynı filmde: The Kill Room yeni fragman
Yönetmenliğini Nicol Paone'nin üstlendiği The Kill Room filminden yeni fragman yayınlandı. Pulp Fiction filmindeki unutulmaz rolleriyle akıllarda yer eden Uma Thurman ve Samuel L. Jackson, 29 Eylül'de gösterime girecek olan filmin başrollerini paylaşıyor. Filmde Thurman'ın Ethan Hawke ile evliliğinden olan oyuncu kızı Maya Hawke da rol alıyor. Film sanat galerisi sahibi Patrice'in bir tetikçiyle birlikte para aklama soygununa karışmasını konu alıyor.
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