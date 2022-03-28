Will Smith Oscar törenlerinde sunucu Chris Rock'a tokat attı
Oyuncu Will Smith, komedyen Chris Rock'a tokat attı. Ödül törenlerinin sunuculuğunu yapan Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç kesimiyle dalga geçti. Jada Pinkett saçkıran hastalığını nedeniyle kafasını kazıtmıştı. Bunun üzerine sahneye çıkan Oscar Ödüllü Will Smith, Chris Rock'a bir tokat attı. Ardından yerine dönen Smith, Chris Rock'a ithafen "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock'un açıklama yapmaya çalışması üzerine Smith ayağa kalkarak aynı ifadeyi tekrarladı. ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU (Tıklayın)