Wonka filminden yeni fragman
Roald Dahl'ın Charlie and the "Chocolate Factory" (Charlie’nin Çikolata Fabrikası) kitabından uyarlanan Wonka filminin merakla beklenen Türkçe dublajlı ikinci fragmanı yayınlandı. Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan filmde eserin ikonik karakteri Wonka’yı Gene Wilder ve Jonny Deep’in ardından bu kez yetenekli oyuncu Timothée Chalamet canlandırıyor. Paul King'in yönetmenliğini üstlendiği "Wonka”, 15 Aralık’ta gösterime giriyor.
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