Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni tanıtım
Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin şubat ayında Super Bowl'da yayınlanan ilk fragmanından sonra yeni bir kısa tanıtım daha geldi. Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikayeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini konu alan dizi, 2 Eylül’de yayınlanacak.