Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin fragmanı Comic-Con'da yayınlandı. Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikayeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyicilerle buluşturacak dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime'da yayınlanacak.
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ntv.com.tr
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23.07.2022 - 14:53
| Son Güncelleme : 23.07.2022 - 14:57