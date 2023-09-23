Zeki Demirkubuz imzalı Hayat filminden ilk fragman
Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer aldığı Hayat filminden ilk fragman yayınlandı. Kader, Masumiyet ve Yeraltı gibi filmlere imza atan Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği film, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uzun Metraj Yarışması'nda yer alacak. Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol gibi isimlerin yer aldığı film 1 Aralık'ta sinemalarda.
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