Kung Fu Panda 4'ten ilk fragman
Bu ilkbaharda, neredeyse on yıl sonra ilk kez, komedi ikonu Jack Black, DreamWorks Animationın sevilen aksiyon-komedi serisinde yepyeni bir filmle dünyanın en sıra dışı Kung Fu ustası Po rolüne geri dönüyo. Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır. Huzur Vadisinin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Film, 2024’te gösterime girecek.
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