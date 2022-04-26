Alec Baldwin’in silahı ateşlediği sahnenin görüntüleri yayınlandı
Hollywood yıldızı Alec Baldwin’in film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i ‘yanlışlıkla’ öldürmesinin yankıları sürerken olayla ilgili görüntüler yayınlandı. Soruşturmayı yürüten Santa Fe Şerif Ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde, Hutchins’in ölmeden önceki son anlarının yanı sıra Baldwin’in silahı çektiği anlar ile kazanın yaşandığı sahnenin çekimleri de var.
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NTV
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26.04.2022 - 15:35
| Son Güncelleme : 26.04.2022 - 15:53