Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edildi. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim" ifadelerini kullandı. Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.
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