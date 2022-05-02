Engin Altan Düzyatan: Hayalim sokak sanatçılığı yapmaktı
NTV Bayram Ekranı'nda 'O Anın Hikayesi'ne konuk olan Engin Altan Düzyatan programda gençlik yıllarındaki hayallerinden bahsetti. "Üniversitede tiyatro bölümünü okurken hayallerimden biri de yurtdışında sokak sanatçısı olmaktı. Orada küçük oyunlar sergiler, tiyatro gruplarına katılır, o ülkenin dilini öğrenir veya sokakta sanatçılık yaparım, diye düşünürdüm. Oyunculuk özgür bir alan sağlıyor insana, sanatınızı sergilemek için herhangi bir mekana ihtiyacınız yok. Buralarda olmasaydım, yurtdışında sokak sanatçısı olurdum" dedi.
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NTV
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02.05.2022 - 12:19
| Son Güncelleme : 02.05.2022 - 12:23