Kerem Bürsin'den dünyaya çağrı: Her türlü yardıma ihtiyacımız var!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Kerem Bürsin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyadan yardım istedi. Ünlü isim, videoda "Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Bize yardım eden tüm uluslara ve herkese teşekkür ediyorum ama hala yardıma ihtiyacımız var. Her bağış yardımcı olacaktır. Lütfen bu mesajımı çevrenizdekilere ulaştırın" ifadelerini kullandı.