Pınar Altuğ'dan yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için çağrı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla afetzedelere yardımların daha hızlı ulaşılabilmesi için çağrıda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım gittiğini belirten ünlü isim, köylere tırların ulaşamadığını ve off-road araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Altuğ, deprem bölgesinde çok sayıda bebek olduğunu da vurguladı.