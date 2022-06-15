Tom Hanks'in titreyen eli sağlığı konusunda endişeye yol açtı
Tom Hanks (65), başrolleri Austin Butler (30) ile paylaştığı yeni filmi Elvis’in tanıtım turnesi kapsamında, filmin çekimlerinin de yapıldığı Sidney’in Gold Coast bölgesindeydi. Ünlü aktör, Avustralya turnesinde “Dünyada Gold Coast’tan daha iyi bir film çekme yeri yok” sözleriyle konuşmasına başladığı esnada sağ elinin kontrolsüz bir şekilde titremeye başladığı görüldü. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Hanks’in sağ elinin titremesi daha da artarken, ünlü aktör diğer eliyle sağ eline destek olmaya çalıştı. Hanks bir ara mikrofonu iki eliyle birden tutmak zorunda kaldı. Hanks’in elinin titreyen görüntüsü, sağlığı konusunda endişeye yol açtı.
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15.06.2022 - 16:35
| Son Güncelleme : 15.06.2022 - 16:38