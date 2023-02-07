Uğur Aslan yardım istedi: Ağabeyim ve ailesi hala göçük altında
Kahramanmaraşın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem, Hatay ilini de etkiledi. Oyuncu Uğur Aslan da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Hatay’la ilgili soru işaretleri var. Ağabeyim, yengem, yeğenlerim göçük altında. Onları artık kaybettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü onlara müdahale edebilecek süreç çalışmadı. Orada oluşa bir takım hasarlardan kaynaklandığı söyleniyor. Yeğenlerimle belirli aralıklarla iletişim kurabiliyorum. Durum çok kötü. Ama biz bölgeye yardım götürebilmek için dostlarımızla iletişim kurduk. Hatayda ciddi şekilde yardıma ihtiyaç var, lütfen destek olun. Çok zor, bu hepimizin sınavı. Teşekkür ediyorum herkese! dedi.