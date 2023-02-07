Yağmur Atacan deprem bölgesine koştu: Ulaşılamayan köylere yardım götüreceğiz
Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da Hatay'a gitmek için yolda olduğunu duyurdu. Atacan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Biz eşya götürmüyoruz. Afad'dan aldığımız izinle off-road araçlarla yardıma gidiyoruz. Tırlarla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz. Organize olmadan, izniniz olmadan lütfen yola çıkmayın" dedi.