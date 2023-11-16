Müzikte "Mert Demir" etkisi: Hit şarkı "Antidepresan"ın yıl dönümü
Geçen sene tam da bugünlerde bir şarkı ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı. Mert Demir ve Mabel Matiz'in birlikte söylediği "Antidepresan" yılın son sürprizlerinden olmuş, kısa sürede dalga dalga Tüm Türkiye'ye yayılmıştı. O şarkının yıl dönümünde Mert Demir yeni EP'siyle gündemde. NTV ekibinden Suat Kavukluoğlu, Mert Demir ile, "Ateşe düştüm" adını verdiği bu 3 şarkılık yeni EP'sini ve "Antidepresan" etkisini konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Mabel Matiz
- N-Life Kültür&Sanat