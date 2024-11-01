Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" yakında başlıyor
Anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin başlarına gelen bütün olumsuzluklara rağmen hayata tutunma çabalarını anlatan "Sahipsizler" seyirci tarafından merakla bekleniyor. Altı kardeşe Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız hayat veriyor. İşte Star TV'nin yeni dizisinden bazı sahnelerin ve oyuncuların heyecanlarının paylaşıldığı özel bir video...
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