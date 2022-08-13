Türkiye'deki "saç ekim turizmi" film oldu
Bu yılın ilk 6 ayında yarım milyondan fazla turist saç ekimi için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da saç ektiren turistlerin görüntüleri zaman zaman sosyal medyada da esprilerle dile getiriliyordu. İspanyol bir yönetmen bunun filmini çekti, hem de İstanbul'da. Türkiye'de saç ektiren 3 kişinin hikayesinin anlatıldığı "Por los pelos" yani "Saçım Yüzünden" İspanya'da vizyonda. Haber: Melike Şahin
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NTV Haber
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13.08.2022 - 20:45
| Son Güncelleme : 13.08.2022 - 20:48