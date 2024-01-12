Yapay zeka seslendirme sanatçılarını işsiz bırakabilir mi?
Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu, sanatçıların seslerinin kopyalarını üretmek için bir yapay zeka ses üretim stüdyosu ile anlaştı. Seslendirme sanatçıları aylar süren grevin ardından sağlanan anlaşma ile bu yeni anlaşmanın çeliştiğini düşünüyor. Peki seslendirme sanatçıları ne istiyor? İşte yanıtı...
(Haber: Ceren Ala Kamera: Mustafa Özdemir)
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