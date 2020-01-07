Ahmet Ergen ile Kuş Misali 1. Bölüm

Ahmet Ergen uzun yıllardır NTV ekranında ekonominin nabzını tutuyor. Ama bu kez izleyenleri kuşların dünyasına götürüyor... Ahmet Ergen Eymir Gölü'nde kuş bilimcilerle keyifli bir maceraya atıldı ve kuş halkalama istasyonundaki çalışmalara tanıklık etti... Kuşların dünyasına hoşgeldiniz...

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