"Aklıselim" kelimesi nasıl kullanılır? (Laf Aramızda)
Doğru Türkçe kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için yola çıkan Levent Dönmez, "Laf Aramızda" ile yanlışların altını esprili bir dille çiziyor. Oyuncu, spiker, seslendirme sanatçısı ve diksiyon eğitmeni Levent Dönmez ile "Laf Aramızda" hafta içi her gün saat 11.45'te NTV'de.
NTV 18.12.2018 - 12:26| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 10:37
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