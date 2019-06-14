Bilgi Ekranı: Skolyoz nedir?

Skolyoz, omurganın sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelir. Toplumda her 100 kişiden 2'sinde omurga eğriliği görülüyor. Omurga eğrilikleri hastaya göre özel bir korseyle ya da cerrahi olarak tedavi edilebiliyor.

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