İlk hecede ''L''ler nasıl kullanılır? (Laf Aramızda 9 Kasım 2018)
Doğru Trke kullanımı konusunda farkındalık yaratmak iin yola ıkan Levent Dnmez, Laf Aramızda ile yanlışların altını esprili bir dille iziyor. Oyuncu, spiker, seslendirme sanatısı ve diksiyon eğitmeni Levent Dnmez ile Laf Aramızda hafta ii her gn saat 11.45te NTVde.
NTV 10.11.2018 - 14:08| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 10:37
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