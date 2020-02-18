Info-Klip: İyi ki doğdun Halit abi...

Halit Kıvanç, 1926 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamlayıp 3 ay kadar hakimlik yaptı. 1958'de daha genç bir çocukken tanıştığı Pele ile ilk röportajı yapan gazeteci olarak adını dünya spor tarihine yazdırdı. İlk naklen maç yayınını 1966'da Almanya-İngiltere karşılaşmasının gerçekleştiği Dünya Kupası’nda yaptı. Teknik imkansızlıklar nedeniyle telefonla anlattığı maçla FIFA Dünya Kupası'nı TV’de anlatan ilk Türk spiker oldu. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. NTV Spor'da "Futbol Bir Aşk", NTV Radyo'da "Mikrofonda Halit Kıvanç" isimli programları sundu.
NTV 18.02.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 15:09
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