İyi ki doğdun Kemal Sunal!

Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 56 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal 75. yaş gününde anılıyor...

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