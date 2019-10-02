Kısa&Net: Depreme hazırlıklı mıyız?

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, İstanbulluları yeniden deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, depremden önce atılması gereken bazı kritik adımları Kısa&Net'te anlattı.

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