Kısa&Net: Depreme hazırlıklı mıyız?

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, İstanbulluları yeniden deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, depremden önce atılması gereken bazı kritik adımları Kısa&Net'te anlattı.
NTV 02.10.2019 - 17:15| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 15:15
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