Kısa&Net: FIBA Dünya Kupası'na Doğru

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 12 Dev Adam, E Grubu'nda başarı kovalayacak. Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez 2002'de katılan Türkiye, bu büyük organizasyonda 5. kez mücadele edecek. NTV ekibinden Emek Ege, FIBA Dünya Kupası'nı değerlendirdi.
NTV 28.08.2019 - 15:59| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 15:16
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