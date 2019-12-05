NTV 360 derece / Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda

Anıtkabir'i daha önce hiç böyle görmediniz. Ata'nın ebedi istirahatgahını oradaymış gibi deneyimleyin. NTV ekibinin özel izinle girdiği Anıtkabir'in, 360 derece videosu sanal gerçeklik farkıyla yayında. Aslanlı Yol, Hitabet Kürsüsü, Mozole ve daha birçok detay... Bu özel durakları ister 360 video, isterseniz sanal gerçeklik farkıyla izleyebilirsiniz...
19 Mayıs 100. Yıl özel dosyasını Özden Erkuş hazırladı. 360 Çekim-Kurgu: Hakan Poslu
NTV 19.05.2019 - 01:02| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 13:34
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