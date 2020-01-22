Pilotların brifingi ilk kez NTV'de! (Siz Yokken... Bir Uçuş Hikayesi)
NTV spikerlerinden Burak Özcan haber stüdyosundan çıktı, siz yokken yaşananlara tanıklık etti... "Siz Yokken" programının ilk bölümünde bir uçuş hikayesi anlatılıyor... Burak Özcan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal Türk Hava Yolları uçağında, siz binmeden önce ve indikten sonra yaşananları ekrana taşıyor... Uçuş öncesi pilotlar ve kabin ekibi neden defalarca toplanıyor, uçağın teknik kontrolünde hangi noktalar hayati önem taşıyor, ekiplerin en çok keyif aldıkları güzergah hangisi... Tüm bu sorulara yanıt 'Siz Yokken' programında.
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