Unutulmaz: Agatha Christie'nin çözülemeyen sırrı

Agatha Christie, 15 Eylül 1890'da İngiltere'de doğdu. Babasını küçük yaşlarda kaybeden Agatha Christie, annesi tarafından evde eğitildi. 11 yaşındayken gazetede resmini gördüğü bir sokak tramvayı hakkında ilk şiirini yazdı. Kitapları onlarca dile çevrildi ve yaklaşık 2 milyar sattı. 12 Ocak 1976'da 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

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