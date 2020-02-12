Unutulmaz: İyi ki doğdun Ajda Pekkan!

Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da İstanbul'da doğdu. Şarkıcı olmak isteyen Pekkan, kardeşi Semiramis'in desteğiyle İlham Gencer'e ulaştı. Ajda Pekkan 1980 yılında "Petrol" şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti. Ajda Pekkan, hayatı, müzik aşkı ve yaşam felsefesiyle birçok sanatçıya hala ilham veriyor.

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