Unutulmaz: ''Matrix'' efsanesi geri dönüyor

John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski, Wachowski Kardeşlerin yeni Matrix filmine dahil olduklarını duyurdu. Matrixin devamının çekilmesi iddialara göre bir süre öncesine kadar planlanmıyordu. Ancak 54 yaşındaki aktör Keanu Reeves’in John Wick serisi ve Toy Story 4 kariyerinde tekrar zirve yapması yapım şirketi için büyük etken oldu.
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