Unutulmaz: Muhammed Ali

Önceki adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de dünyaya geldi. 12 yaşında boksla tanışıp National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. 2001 yılında hayatı filme alındı. 3 Haziran 2016'da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüü hastanede hayatını kaybetti.

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