Unutulmaz: Tenten

Tentenin Maceraları, Belçikalı çizer Hergé tarafından 1929 yılında yaratılmış olan çizgi roman dizisidir. 20. yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlülerindendir. Diziden 200 milyondan fazla kitap basılmış ve dizi 50den fazla dile çevrilmiştir. Serinin kahramanı, genç bir gazeteci ve gezgin olan Tentendir. Tenten ve Altın Postun Sırrı Tenten filminin önemlice bir kısmı İstanbulda çekilmiştir ve filmde Yeşilçamdan bazı oyuncular da rol almıştır.
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