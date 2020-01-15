Zaman Makinesi... Radyum Kızları'nın hak mücadelesi

Göktan Bedük bizi bu kez zaman makinesiyle 1917'ye götürüyor.. Programın ikinci bölümünde radyum kızlarının trajik öyküleri anlatılıyor.. Zaman yolculuğumuzda bile bile ölüme götürülen işçi kadınların hak mücadelesine tanıklık edeceğiz...

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