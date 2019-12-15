0'dan 100'e 14 Aralık 2019

Otomotiv dünyasının nabzı Saffet Üçüncü ile NTV'de... En yeni araba modelleri ve fuarları 0'dan 100'e de!... 0'dan 100'e de bu hafta; Saffet Üçüncü Portekiz'in Porto şehrinde Volkswagen'in Golf modelinin 8. jenerasyonunu test ediyor. 0'dan 100'e, 14 Aralık Cumartesi 18.15'te NTV'de.

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